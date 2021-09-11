Из дома в Москве, где два человека умерли, они, предположительно, отравились арбузом, госпитализировали ещё двух детей

Из дома на юго-востоке Москвы, где два человека умерли – они, предположительно, отравились арбузом, госпитализировали ещё двух детей. У них, как сообщает интернет-издание Baza, тоже выявлены симптомы отравления.

Скорая забрала в больницу мальчиков 9-ти и 11-ти лет. Они, по данным Baza, арбуз не ели, но были госпитализированы тоже с симптомами отравления. Сетевое издание также сообщило, что из дома на всё той же Совхозной улице в столичном районе Люблино, где до этого умерли бабушка и внучка, по предварительной версии после того как съели купленный в магазине «Магнит» арбуз — госпитализировали ещё троих человек и тоже с признаками отравления, пишет Baza. В их числе 12-летняя девочка. Интернет-издание не уточняет, в том же доме жила семья или нет. Напомню, что девочка 15-ти лет и её бабушка в среду съели арбуз, у них началась рвота, они умерли в больнице. Мама девочки, которая тоже его ела, в стабильном состоянии. Супермаркет Магнит на Совхозной, где купили лакомство, закрыт. Уголовное дело возбудили по статье Оказание услуг, не которые не отвечают требованиям безопасности и по неосторожности привели к смерти. В Магните сообщили, что сняли всю партию арбузов в магазине на Совхозной. Представители одной из ведущих розничных сетей в стране сказали, что на прошлой неделе прошла плановая проверка всех арбузов в магазинах Москвы. Нарушений не выявили. Теперь проверят все партии арбузов, которые поставили в столичный регион. В Магните также проводят внутреннее расследование.

Роспотребнадзор открыл для покупателей горячую линию, для этого нужно направить вопросы на электронную почту, указанную на сайте ведомства.

Адрес почты: org@77.rospotrebnadzor.ru. В теме письма указать Магнит—Совхозная.