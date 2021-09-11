Кинокомпания Walt Disney предоставит кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов, которые выйдут в прокат до конца этого года, — сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. В частности, после мировой премьеры анимационного фильма «Энканто» 24 ноября, в течение месяца мультик можно будет увидеть только в кино. Другие фильмы Disney будут доступны на стриминговых сервисах через 45 дней после премьеры в кинотеатрах.
2021-09-11T09:33:48+03:00
2021-09-11T09:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 11 сентября 2021
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