Кинокомпания Walt Disney предоставит кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов, которые выйдут в прокат до конца этого года, — сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. В частности, после мировой премьеры анимационного фильма «Энканто» 24 ноября, в течение месяца мультик можно будет увидеть только в кино. Другие фильмы Disney будут доступны на стриминговых сервисах через 45 дней после премьеры в кинотеатрах.