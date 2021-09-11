Премьер-министра Гаити Ариэля Анри вызвали в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента Моиза

Премьер-министра Гаити Ариэля Анри вызвали в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза. Глава правительства разговаривал по телефону с подозреваемым в убийстве через несколько часов после преступления. По делу об убийстве президента Гаити задержаны более сорока человек.

