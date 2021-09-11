Движение «Талибан», которое признано террористическим, пока не комментировало эту информацию. В начале сентября талибы заявили о том, что полностью контролируют Панджшер, но сопротивление во главе с Ахмадом Масудом обещали продолжить борьбу.
В Афганистане силы сопротивления объявили о том, что отбили у талибов три района провинции Панджшер
Движение «Талибан», которое признано террористическим, пока не комментировало эту информацию. В начале сентября талибы заявили о том, что полностью контролируют Панджшер, но сопротивление во главе с Ахмадом Масудом обещали продолжить борьбу.