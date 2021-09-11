Ракета-носитель «Союз» с британскими спутниками связи установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, — сообщает Роскосмос. Старт запланирован на 14 сентября. Ракета должна вывести на орбиту 34 спутника связи One Web. Они должны обеспечить миллионы пользователей высокоскоростным интернетом.

