Начальника вспомогательной службы Тихоокеанского флота подозревают в превышении должностных полномочий

Как установила военная прокуратура, он использовал буксир, предназначенный для постановки военных кораблей к причалам для рыбалки и увеселительных прогулок. Бюджету это обошлось в один миллион рублей. Именно столько было потрачено на закупку дизельного топлива, — подсчитали прокуроры. Возбуждено уголовное дело, — сообщает «Коммерсантъ».

