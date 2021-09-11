По уточненным данным, три человека, включая ребенка, погибли в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Ельце. Госпитализированы пять человек. Взрыв прогремел минувшей ночью, по предварительной версии, причиной стала утечка газа из-за неисправности газового оборудования, либо халатности, — заявил источник Интерфакса. В то же время, в газовой службе утверждают, что во время проверок нарушений не выявлено.

