Генеральная прокуратура будет добиваться экстрадиции криминального авторитета Левана Абуладзе, задержанного в Испании, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Абуладзе был объявлен в международный розыск в прошлом году после побега из районного суда Владимира.
2021-09-11T09:04:33+03:00
2021-09-11T09:04:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:04, 11 сентября 2021
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