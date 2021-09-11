Генеральная прокуратура будет добиваться экстрадиции криминального авторитета Левана Абуладзе, задержанного в Испании, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Абуладзе был объявлен в международный розыск в прошлом году после побега из районного суда Владимира.