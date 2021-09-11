Президент России Владимир Путин откроет памятник князю Александру Невскому в Псковской области

Торжественные мероприятия, в которых примет участие Президент посвящены восьмисотлетию со дня рождения князя Александра Невского. Многофигурная композиция установлена на берегу Чудского озера, где в 1242 году дружина под его началом разбила силы Тевтонского ордена. Эта победа считается одной из самых выдающихся в военной истории страны. Заместитель председателя российского военно-исторического общества Николай Овсиенко рассказал РИА-Новостям, что по замыслу художника ратники возвращаются после победы, а князь произносит фразу, ставшую исторической «Кто на Русь с мечом придет, тот от меча и погибнет». Восемь фигур воинов, в том числе две конных, отлили из бронзы и затем по частям перевозили к месту установки. Монумент высотой в 20 метров возвели в рекордно короткие сроки – всего четыре месяца.



В Псковскую область Владимир Путин отправится после мероприятий в Москве. Он выступит на торжественном мероприятии в Зарядье, примет в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина и вручит государственные награды российским олимпийцам.