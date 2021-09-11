Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США

Джокович и Медведев – первая и вторая ракетки мира соответственно. Серб заявил, что будет играть в финале как в последний раз. Джокович выиграл три предыдущих турнира Большого шлема, в том числе Открытый чемпионат Австралии, где в финале обыграл Медведева.

