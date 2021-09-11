По данным газеты The Washington Post, талибы угрожают афганским спецназовцам, обученным ЦРУ, которые помогали американцам эвакуироваться из Кабула. Издание пишет, что талибы идентифицировали некоторых членов этой элитной группы и угрожают убить их вместе с семьями. Напомним, движение «Талибан» признано террористическим и запрещено во многих странах, в том числе и в России.
The Washington Post: Талибы угрожают афганским спецназовцам, которые помогали американцам эвакуироваться из Кабула
По данным газеты The Washington Post, талибы угрожают афганским спецназовцам, обученным ЦРУ, которые помогали американцам эвакуироваться из Кабула. Издание пишет, что талибы идентифицировали некоторых членов этой элитной группы и угрожают убить их вместе с семьями. Напомним, движение «Талибан» признано террористическим и запрещено во многих странах, в том числе и в России.