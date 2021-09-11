Прокуратура начала проверку после ЧП в поселке Солидарность под Ельцом, где произошел взрыв бытового газа

По данным МЧС, погибли два человека, включая ребенка. В то же время, местная администрация сообщила о трех погибших. Причиной взрыва могла стать утечка газа, один из подъездов полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
2021-09-11T08:31:05+03:00
2021-09-11T08:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 11 сентября 2021
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