Прокуратура начала проверку после ЧП в поселке Солидарность под Ельцом, где произошел взрыв бытового газа

По данным МЧС, погибли два человека, включая ребенка. В то же время, местная администрация сообщила о трех погибших. Причиной взрыва могла стать утечка газа, один из подъездов полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.