Российские олимпийцы встретятся сегодня с президентом Владимиром Путиным

Изначально планировалось, что визит президента состоится днем ранее, однако было принято решение о его переносе. И если бы в обычных условиях это никак не сказалось на спортсменах, то в ковидных реалиях ситуация привела к определенным сложностям.

Как рассказали спортсменки Виталина Бацарашкина и Ангелина Мельникова спортивному интернет-изданию Sports.ru, их и других членов сборной поместили на недельный карантин. Причем, чемпионы закрыты в номерах «Президент-Отеля», а призеры – на тренировочной базе в подмосковном Новогорске.

Обязательным требованием для всех атлетов стал запрет на выход из номера проживания без острой необходимости, а также контроль самочувствия. Кроме того, спортсменов уже трижды тестировали на коронавирусную инфекцию, а еду им оставляют в коридоре на отдельном стуле.

Чествование спортсменов пройдет в Кремлевском дворце. После торжественной части олимпийцам вручат ключи от новых машин.