В Москве сегодня начнутся празднования Дня города

В связи с коронавирусными ограничениями массовых народных гуляний в столице не планируется. Центр города перекрывать не станут. Пройдут локальные праздничные мероприятия в парках и скверах на территории города. Концерты состоятся в основном в домах культуры, театрах, а также в парке «Зарядье». В городе будут работать 35 фестивальных площадок, где можно поесть и посмотреть на инсталляции цветов и деревьев.



Более 80 музеев и выставочных центров будут работать бесплатно при самостоятельном осмотре экспозиции. Среди них музей Пушкина, музей истории ГУЛАГа, музей-заповедник «Царицыно», Дарвиновский музей. Организаторы уточняют, что посетители должны быть в масках. Людей будут пускать, исходя из заполняемости зала.

Сегодня праздничные мероприятия завершаться салютом.

В преддверии празднования город украсили флагами и цветами. Формат Дня города в этом году мэр Сергей Собянин назвал «скромным».

По случаю празднования Дня города сегодня в московском парке «Зарядье» выступит президент России Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков добавил, что затем президент посетит мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» на Чудском озере в Псковской области.