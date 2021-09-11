Студия Disney вернет кинотеатрам право первого показа своих картин после разбирательства со Скарлетт Йохансон. Речь идет о новом анимационном мюзикле «Энканто» и еще нескольких фильмах, которые выйдут до конца года. Посмотреть их на стриминговом сервисе Disney+ теперь можно будет лишь спустя месяц-полтора после начала «классического» кинотеатрального проката.
Такое решение в студии приняли после того, как актриса Скарлетт Йоханссон, сыгравшая роль Черной вдовы в фильмах Marvel, подала на Disney в суд. Компания выпустила картину «Черная вдова» на своем стриминговом сервисе одновременно с его премьерой в кинотеатрах, что плохо повлияло на кассовые сборы, долю от которых по контракту имела актриса.
Студия Disney вернет кинотеатрам право первого показа своих картин после разбирательства со Скарлетт Йохансон
Студия Disney вернет кинотеатрам право первого показа своих картин после разбирательства со Скарлетт Йохансон. Речь идет о новом анимационном мюзикле «Энканто» и еще нескольких фильмах, которые выйдут до конца года. Посмотреть их на стриминговом сервисе Disney+ теперь можно будет лишь спустя месяц-полтора после начала «классического» кинотеатрального проката.