Студия Disney вернет кинотеатрам право первого показа своих картин после разбирательства со Скарлетт Йохансон. Речь идет о новом анимационном мюзикле «Энканто» и еще нескольких фильмах, которые выйдут до конца года. Посмотреть их на стриминговом сервисе Disney+ теперь можно будет лишь спустя месяц-полтора после начала «классического» кинотеатрального проката.

Такое решение в студии приняли после того, как актриса Скарлетт Йоханссон, сыгравшая роль Черной вдовы в фильмах Marvel, подала на Disney в суд. Компания выпустила картину «Черная вдова» на своем стриминговом сервисе одновременно с его премьерой в кинотеатрах, что плохо повлияло на кассовые сборы, долю от которых по контракту имела актриса.