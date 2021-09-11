Президент Владимир Путин вручит сегодня в Кремле государственные награды победителям и призерам олимпийских и паралимпийских игр в Токио. Атлетов наградят орденами Дружбы, Почета, Александра Невского и За заслуги перед отечеством I и II степеней, а также, по традиции, автомобилями.

Издание Sports.ru писало, что для этого всех спортсменов заперли на недельный карантин на базе в Новогорске и в московском Президент-отеле.

На токийских играх в неформальном общекомандном зачете Россия заняла 5-е место, самое низкое за всю советскую и постсоветскую историю.