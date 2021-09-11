СК России возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате отравления на юго-востоке Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате отравления на юго-востоке Москвы.

Согласно первой версии источником был арбуз, который бабушка, дочка и внучка ели вечером в среду. После того, как всем троим стало плохо они вызвали скорую, но госпитализировали их не сразу. И врачи, и они сами посчитали случившееся обычным недомоганием, однако вскоре бригаду пришлось вызывать снова. Всех троих госпитализировали, но 81-летнюю бабушку и ее 15-летнюю внучку спасти не удалось. Состояние мамы врачи стабилизировали. СМИ сообщили о том, что с похожими симптомами был госпитализирован и 11-летний сосед семьи, также еще одна женщина. При этом арбуза они не ели. Магазин на Совхозной улице, в котором был куплен арбуз закрыли, более того, подобные товары убрали с прилавков и по другим адресам. В сети Магнит заявили, что все партии, которые поступили в Московский регион прошли плановую проверку и пообещали провести собственное расследование случившегося.

На место инцидента выдвинулись эксперты в защитном снаряжении, а также передвижная лаборатория Мосгаза.

Данную партию арбузов не вернут на прилавки, пока не убедятся в ее безопасности. Об этом сообщил руководитель управления по внешним коммуникациям сети «Магнит» Антон Карпов.

Следователи завели уголовное дело после отравления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц (максимальное наказание по ней – 10 лет колонии).