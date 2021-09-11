Похороны погибшего с главой МЧС Евгением Зиничевым режиссера Александра Мельника пройдут сегодня в Подмосковье. Он упокоится в родной деревне Афинеево. Ему было 63 года.

Трагедия произошла близ Норильска 8-го сентября – во время учений. Мельник, по официальным данным, сорвался со скалы, а Зиничев пытался его спасти. Министра похоронили накануне в его родном Петербурге, посмертно присвоив звание Героя России.