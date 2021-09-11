Для покупателей магазина «Магнит» в московском районе Люблино открыли горячую линию Роспотребнадзора. В семье, купившей там арбуз, умерли два человека, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Однако точную причину смерти еще предстоит установить судмедэкспертам.