Для покупателей магазина «Магнит» в московском районе Люблино открыли горячую линию Роспотребнадзора. В семье, купившей там арбуз, умерли два человека, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Однако точную причину смерти еще предстоит установить судмедэкспертам.
2021-09-11T06:31:17+03:00
2021-09-11T06:31:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 11 сентября 2021
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