Число жертв взрыва газа в Липецкой области выросло до двух, причем второй погибший – ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть 2 и более лиц» (до 10 лет колонии). Поиск пострадавших под завалами продолжается – там могут оставаться, по данным региональных властей, еще четверо, в том числе 1 ребенок и 1 пенсионер.

Несколько спасенных уже отправлены в больницу.

Причина утечки газа устанавливается, в администрации региона уверяют, что исправность газопровода в доме недавно проверяли.