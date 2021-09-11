Аэропорт Кабула возобновляет сегодня коммерческие авиарейсы.

Катарские специалисты починили всё оборудование в международном аэропорту афганской столицы и сегодня там продолжится обычное воздушное движение по билетам. Об этом ранее телеканал Al Jazeera сообщал со ссылкой на Министерство иностранных дел Катара. В ведомстве объявили, что это исторический день, и что первые самолёты прибудут в Кабул из Дохи.

Первый гражданский рейс после захвата страны талибами прошёл девятого сентября. Его провела авиакомпания Qatar Airways. На борту были десятки иностранцев, в том числе американцы. Ранее террористическое движение официально разрешило покинуть Афганистан некоторым гражданам США, которые не успели этого сделать до 31-ого августа.

В тот день в столице официально закончилась эвакуация иностранцев. Через международный аэропорт улететь удалось более чем ста двадцати тысячам человек, однако, это были не все желающие.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории России. На этой неделе оно захватило последнюю провинцию Афганистана, которая была под контролем сил сопротивления.