В США сегодня почтут память погибших при терактах 11 сентября. Жертвами беспрецедентных атак 20 лет назад стали почти 3 тысячи человек.

В этот день 19 террористов-смертников захватили 4 коммерческих самолета. И два из них на скорости в почти 800 километров в час врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один в Пентагон, а последний рухнул недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Сразу после этого Белый дом и Капитолий были закрыты и эвакуированы, а воздушное пространство над Соединенными штатами закрыли. Все самолеты, которые в этот момент находились в воздухе, обязаны были немедленно приземлиться в ближайших аэропортах.

Тогда ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Аль-Каида»*. Спланировано нападение было с афганской территории предположительно Усамой бен Ладеном, что в дальнейшем спровоцировало введение американских войск на территорию Афганистана.

Президент Джо Байден распорядился сегодня приспустить в стране государственные флаги. 10, 11 и 12 сентября в США были объявлены днями памяти.

Теракты 11 сентября ознаменовали собой конец так называемого «конца истории», начало новой эры и новой реальности, в которой мы живем до сих пор. Об этом в эфире «Эха» сказал историк, журналист Николай Сванидзе.

Николай Сванидзе напомнил, что после трагедии в Нью-Йорке президент России Владимир Путин был первым, кто выразил солидарность бывшему президенту США Джорджу Бушу.

* «Аль-Каида» признана террористической организацией и запрещена на территории России.