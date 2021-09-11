В Гидрометцентре предупредили о еще одном резком похолодании в Европейской части России

По словам научного руководителя ведомства, Романа Вильфанда, с 15-го сентября температура в Санкт-Петербурге упадет сразу на 6-8 градусов, в Москве – на все 10. Днем столбики термометров будут показывать не больше 14 градусов, ночью – от 4 до 9.

Также соответствующая глубокой осени погода придет в Ленинградскую, Новгородскую, Ярославскую области, Коми и другие регионы севера европейской части России.