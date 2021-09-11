На Гаити премьер-министра вызвали на допрос по делу об убийстве президента

Ариэлю Анри выслали повестку как свидетелю, передает испанское информагентство EFE. Допрос назначен на 14-е сентября.

Президент республики Жовенель Моиз погиб в результате атаки банды наемников на его резиденцию 7-го июля. Вместе с ним была ранена его супруга – она выжила и эмигрировала с детьми в США. По делу о нападении арестованы уже более 40 человек, преимущественно граждан Колумбии. На острове ввели военное положение.