В Афганистане силы сопротивления талибам сообщили о возврате контроля над тремя районами горной провинции Панджшер

Об этом сообщает местное издание Afghanistan Times со ссылкой на представителей сил. При этом, по словам ополченцев, они убили десятки боевиков.

Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид 6 сентября объявил о полном захвате провинции Панджшер. Однако во Фронте национального сопротивления это отрицают. О том, что талибы пока не взяли под контроль всю долину Панджшер, также сообщало агентство AFP.

«Талибан» в России признан террористической организацией и запрещен.