Власти Крыма объявили о планах построить новый город-курорт

По задумке, туристический кластер под названием «Новая Евпатория» сможет принимать до 40 тысяч гостей одновременно. Точное место строительства не определено, пока известно лишь, что рассматривается западный берег.

В марте крымские власти также говорили, что ожидают восстановления турпотока до предковидных 8 млн человек в этом году. Пока же туристов на существующих курортах Ялты и Керчи весь июль и август смывало аномальными ливнями.