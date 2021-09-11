13 музыкантов пожаловались на запрет выступать на Дне города в Москве из-за поддержки политика Алексея Навального

Об этом интернет-изданию «ОВД-инфо» рассказал один из них, сотрудник Государственной академической хоровой капеллы Дмитрий Клюев. В его учреждении с концерта сняли еще троих, а также трех сотрудников Государственного оркестра имени Светланова и 6 человек из команды режиссёров.

К самому Клюеву за неделю до этого приходили силовики и опрашивали его по поводу утечки его данных из, цитата, «баз ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией российские власти объявили сначала иноагентом, а затем экстремистской организацией). Сотрудники, представившиеся уголовным розыском, предлагали музыканту написать заявление на Навального.