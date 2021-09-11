В Швеции семье не разрешили назвать ребенка в честь российского президента Владимира Путина

Об этом передает местное Sveriges Radio. По шведским законам, все родители регистрируют заявки с именами новорожденных в налоговой – и та может отклонить заявление, если сочтет, что имя по каким-либо причинам доставит новому шведу неудобства.

По данным радиостанции, ранее агентство отказало семьям, которые хотели назвать своих детей: Аллах, Q, Токен, Майкл Джексон, Ford и Пилзнер. При этом власти недавно одобрили имя Gooogle.