20 человек задержаны в Вильнюсе на акции протеста против ковидных ограничений

Об этом рапортует городская полиция. По ее данным, пострадавших в ходе беспорядков на Кафедральной площади нет, полицейские не пустили толпу к Сейму и митингующие уже разошлись, но полицейские на всякий случай патрулируют район до утра. Среди задержанных 19 человек по административным статьям и один – за незаконное хранение наркотиков.

Участвовали в акции, по оценке полиции, порядка 5000 человек.