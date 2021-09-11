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04:08, 11 сентября 2021

20 человек задержаны в Вильнюсе на акции протеста против ковидных ограничений

Об этом рапортует городская полиция. По ее данным, пострадавших в ходе беспорядков на Кафедральной площади нет, полицейские не пустили толпу к Сейму и митингующие уже разошлись, но полицейские на всякий случай патрулируют район до утра. Среди задержанных 19 человек по административным статьям и один – за незаконное хранение наркотиков.
Участвовали в акции, по оценке полиции, порядка 5000 человек.


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