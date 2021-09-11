Президент Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы МЧС

Им стал первый заместитель министра, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Глава ведомства Евгений Зиничев на этой неделе погиб под Норильском – по официальным данным, во время учений, спасая режиссера Александра Мельника, упавшего со скалы (тот тоже в итоге разбился насмерть). Похороны Зиничева прошли накануне в Петербурге. В Кремле, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, сказали, что о преемнике Зиничева говорить пока рано.