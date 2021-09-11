В Москве сегодня начнутся торжества в честь Дня города

Столица отмечает 874-летие концертами, фейерверками, арт-объектами из 20 тысяч живых цветов, мастер-классами, экскурсиями и другими развлекательными мероприятиями. Эпицентром праздника станет парк «Зарядье», в котором выступит президент Владимир Путин. В честь пятилетия запуска МЦК проезд по нему на день сделают бесплатным.