В Москве сегодня начнутся торжества в честь Дня города

Столица отмечает 874-летие концертами, фейерверками, арт-объектами из 20 тысяч живых цветов, мастер-классами, экскурсиями и другими развлекательными мероприятиями. Эпицентром праздника станет парк «Зарядье», в котором выступит президент Владимир Путин. В честь пятилетия запуска МЦК проезд по нему на день сделают бесплатным.
2021-09-11T04:06:31+03:00
2021-09-11T04:06:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 11 сентября 2021
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