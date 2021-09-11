Роспотребнадзор открыл горячую линию после предполагаемого смертельного отравления арбузом двух москвичек

В пресс-службе ведомства уточняют, что там будут консультировать жителей дома по улице Совхозной, 16 и покупателей магазина «Магнит», расположенного там же. Еще два человека из того же дома госпитализированы.

СК тем временем возбудил дело о оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух и более лиц (до 10 лет лишения свободы).