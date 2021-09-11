В Ельце взорвался бытовой газ, есть погибшие

В результате взрыва частично обрушился двухэтажный дом. Из-под завалов уже извлекли тело женщины и пять живых человек – они госпитализированы. Под завалами могут оставать еще шестеро, известно, что среди них нет детей.

На месте работают 15 человек и 4 единицы техники. Дом восстановлению не подлежит.

Причиной иницидента, по предварительным данным, стала утечка газа – в результате чего, неизвестно.