На Венецианском фестивале показали фильм «Носорог» украинского режиссера Олега Сенцова

Это его первая работа после освобождения из российской колонии. В ней рассказывается о молодом человеке, который попадает в криминальный мир 90-х – главную роль играет ветеран военной операции в Донбассе Сергей Филимонов. Бюджет картины – почти миллион евро – профинансирован украинским бюджетом и европейским фондом, в съемочной группе кроме украинцев были немцы и поляки.

После присоединения к России Крыма, в котором жил Сенцов, его осудили на 20 лет по обвинению в терроризме, но спустя 4 года и рекордную в российской истории голодовку улетел в Киев в рамках группового обмена «удерживаемыми лицами» между Москвой и Киевом. Также Сенцов стал лауреатом премии Сахарова.