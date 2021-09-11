Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира US Open

Это заключительный турнир в этом сезоне Большого шлема. В полуфинале в Нью-Йорке он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4 7:5 6:2.

В финале он встретится с победителем матча между первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем и олимпийским чемпионом Токио Александром Зверевым (играет за Германию). Ранее Медведев выходил в финал US Open в 2019 году и уступил в решающем матче испанцу Рафаэлю Надалю. В нынешнем сезоне россиянин также играл в финале Открытого чемпионата Австралии, где уступил Джоковичу.