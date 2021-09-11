В США сегодня почтят память жертв терактов 11-го сентября 2001-го

В мемориальных мероприятиях примет участие президент Джо Байден и его предшественник Барак Обама. В местах крушений всех захваченных самолетов будут зачитывать имена погибших, а вечером в Нью-Йорке направят в небо две колонны света, которые будут видны на десятки километров.

20 лет назад террористы запрещенной в России группировки Аль-Каида захватили 4 пассажирских лайнера. 2 из них направили в башни ВТЦ на Манхэттене, 1 в здание Пентагона, еще 1 в результате борьбы пассажиров и пилотов с угонщиками рухнул на поле в штате Пенсильвания – считается, что он предназначался Капитолию либо Белому дому. Погибли почти 3000 человек. После этого президент Джордж Буш-младший объявил войну международному терроризму, частью которого стала завершившаяся недавно самая долгая в американской истории операция в Афганистане.