Легендарное парижское кабаре «Мулен Руж» возобновило работу после полутора лет простоя

За то время, пока увеселительное заведение вынужденно не работало из-за ковида владельцы, как они рассказали журналистам, реконструировали сцену и теперь обещают еще более эффектные шоу. В то же время администрация выражает опасение, что артистам и артисткам будет нелегко снова входить в форму.

Все посетители и сотрудники теперь должны будут иметь так называемые «санитарные паспорта» вакцинации от ковида и носить маски – от них освободили лишь танцовщиц знаменитого канкана.

Ранее «Мулен Руж» надолго закрывался лишь однажды – из-за сильного пожара в 1915-м.