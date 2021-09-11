Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал 4-ю победу подряд в матчах КХЛ

Он обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила в Москве в присутствии чуть менее чем 3000 зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе армейцев отличились Виктор Сведберг и Лукас Вальмарк на 15-й минуте, а также Матвей Гуськов на 22-й, у проигравших шайбу забросил Рид Буше на 40-й минуте.