В Ингушетии арестованный лидер протестов 2019-го года жалуется на неоказание медпомощи в СИЗО

Об этом рассказал его адвокат Магомед Гагиев.

Речь идет о бывшем министре внутренних дел республики Ахмеде Погорове. Его задержали в феврале по делу о столкновениях демонстрантов с полицией на акциях против передачи земель Чечне двухлетней давности. По совокупности обвинений ему грозит до 10 леть. Из-за ухудшения состояния здоровья в мае Погорова уже переводили под домашний арест, но затем вернули в СИЗО.

В общей сложности по следам тех протестов в Ингушетии уже завели дела более чем на 50 человек.