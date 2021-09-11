Во Франции предъявили обвинение в халатности из-за недооценки ковида главе Минздрава в начале 2020-го

Сейчас Аньес Бузин работает в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. В январе-феврале чиновница публично утверждала, что опасность распространения коронавируса во Франции крайне мала – даже после того, как в стране появились первые заболевшие.

Экс-глава Минздрава стала первым фигурантом по этому делу. Более того, как отмечает французская пресса, это один из первых в мире прецедентов, когда чиновника судя за неудовлетворительную работу по борьбе с пандемией.