ООН: В Афганистане в ходе подавления протестов талибами погибли уже как минимум 4 человека

Об этом объявил верховный комиссар ООН по правам человека Равин Шамдасани. Британская газета The Guardian пишет, что для разгона несогласных боевики используют кнуты, дубинки, а иногда и боевые патроны. Кроме того, среди демонстрантов устраивают повальные обыски. Применяют насилие и к журналистам, освещающим протесты.

Накануне в ООН также объявили, что всему населению Афганистана помимо репрессий грозит еще и голод. С нехваткой продуктов и повышением цен после смены власти столкнулись уже более 90-та процентов домохозяйств в стране.

Россия и ООН считают «Талибан» запрещенной террористической организацией.