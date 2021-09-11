В Британии все больше людей отказываются от собак, которых завели на карантине

Это констатирует корпорация Би-би-си со ссылкой на данные благотворительного фонда по защите четвероногих, Dogs Trust. Там говорят, что за последние недели с просьбой найти новых хозяев для своих питомцев к ним стали звонить на 35% чаще. В фонде связывают это с тем, что, по мере отмены ковидных ограничений многие люди переосмыслили свою потребность в домашних животных.
2021-09-11T01:28:47+03:00
2021-09-11T01:28:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:28, 11 сентября 2021
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