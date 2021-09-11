США приостановили прием беженцев из Афганистана из-за кори

Об этом объявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что среди прибывших в Америку афганцев зафиксировано уже как минимум 4 случая опасной инфекции – все заболевшие изолированы, контактировавшие с ними также под наблюдением медиков. Псаки также заверила, что от всех выезжающих в США афганцев теперь будут требовать прививаться от кори.
2021-09-11T01:28:15+03:00
2021-09-11T01:28:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:28, 11 сентября 2021
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