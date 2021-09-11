США приостановили прием беженцев из Афганистана из-за кори

Об этом объявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что среди прибывших в Америку афганцев зафиксировано уже как минимум 4 случая опасной инфекции – все заболевшие изолированы, контактировавшие с ними также под наблюдением медиков. Псаки также заверила, что от всех выезжающих в США афганцев теперь будут требовать прививаться от кори.