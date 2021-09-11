Орбиту МКС поднимут сегодня на 750 м для первых в истории киносъемок в космосе

Маневр проведут с помощью корабля «Звезда» российского сегмента МКС. Его двигатели запустят чуть более чем на полминуты.

На станции сейчас находятся 7 космонавтов из России, США, Японии и стран Евросоюза. В начале октября к ним отправятся российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они будут снимать фильм «Вызов», по сюжету которого девушка-врач отправляется на МКС, чтобы прямо там прооперировать космонавта, состояние которого резко ухудшилось и не позволяет вернуть его на Землю.