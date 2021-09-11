Власти Турции ужесточили правила въезда для российских туристов

С 3-го сентября привитые от ковида препаратом «Спутник Лайт» должны будут наравне с непривитыми сдавать ПЦР тест по прилете либо показывать справку о недавно перенесенном коронавирусе. Причем на зарегистрированную ВОЗ вакцину Johnson and Johnson, также состоящую из одного укола, ужесточение не распространяется.

Также накануне Ассоциация туроператоров России сообщила, что от россиян в Турции начали требовать результаты свежих ПЦР-тестов на ковид при посадке на внутренние рейсы.