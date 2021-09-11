В Москве закрыли продуктовый и возбудили уголовное дело после смерти 2 членов одной семьи из-за отравления

Скончались пожилая женщина и ее внучка – по предварительной версии, после поедания арбуза, купленного в одном из супермаркетов «Магнит». Точную причину смерти установит экспертиза, в магазине также пообещали провести внутреннее расследование. Всю партию арбузов, из которой покупали погибшие, изъяли из продажи.

Еще одна женщина из той же семьи госпитализирована в тяжелом состоянии.