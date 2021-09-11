В деле о нападении на машину ФСБ во время акции протеста 23-го января в Москве появился новый фигурант

Об этом пишет сетевое издание «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката фигуранта. Речь идет о 18-летнем Серафиме Кравчуке.

По версии следствия, он вместе с несколькими другими протестующими несколько раз пнул машину по бамперу и боковому стеклу. Статья, по которой завели дело, предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Кравчук частично признал вину, в качестве меры пресечения с него взяли подписку о невыезде. Кроме него по тому же делу проходят еще два подростка. Один из них уже получил условный срок, в отношении второго суд еще даже не начался.