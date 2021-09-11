Литовская полиция будет дежурить всю ночь у здания Сейма после прошедших беспорядков

Митинг против коронавирусных ограничений в Вильнюсе закончился попытками участников акции прорваться в парламент, сообщает агентство «Интерфакс». 20 человек были задержаны, пострадавших нет.

Сегодня днем, по некоторым оценкам, на митинг в литовской столице вышли 5 тысяч человек.