Похороны режиссёра Александра Мельника состоятся сегодня

Он погиб в Красноярском крае вместе с министром МЧС Евгением Зиничевым.

Простятся с режиссёром в подмосковной деревне Афинеево, в которой он жил. Об этом сообщало агентство ТАСС. Отпевание должно пройти в храме Николая в Толмачах.

Александр Мельник умер во время командировки в Норильске, где он работал на межведомственных арктических учениях вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым. Они разбились, упав с обрыва на плато Путорана. Как ранее писала главный редактор телеканал RT Маргарита Симоньян, Мельник сорвался и упал в воду, а министр погиб, пытаясь его спасти.

Режиссёру было шестьдесят три года. Он снял две художественные картины – «Новая земля» 2008-ого года и «Территория» 2015-ого. Ранее он долгое время сотрудничал с МЧС, и в командировку поехал в качестве оператора.

Мельник родился в Луганске. Окончил Одесский государственный экологический университет. До начала девяностых годов работал журналистом и издателем.

В свою очередь главу МЧС Евгения Зиничева похоронили вчера в его родном Санкт-Петербурге.