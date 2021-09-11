В Дании сегодня запланирован первый многотысячный концерт после начала эпидемии коронавируса

Страна первой в Европе отменила введенные в рамках борьбы с инфекцией ограничения.

Жители страны теперь обязаны носить маски только в аэропортах, «паспорта о вакцинации» больше не нужно предъявлять при посещении общественных мест. Сняты и ограничения по числу участников массовых мероприятий. Запланированный на сегодня концерт в столичном городе Копенгагене может собрать до 50 тысяч зрителей. Отмена антиковидных мер стала возможной после того, как 70% населения сделали прививку от коронавируса. Массовую вакцинацию в Дании считают эффективным инструментом для сдерживания распространения инфекции. В то же время сохраняются ограничения при въезде в страну. Те, кто приезжает в Данию, должны предоставить либо документ о прохождении вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

За последнюю неделю в стране в среднем выявляли около 500 случаев заражения COVID-19. За месяц этот показатель снизился вдвое.

При этом эксперты считают неизбежной четвертую волну COVID-19 в Европе осенью. Они отмечают важность изучения новых штаммов вируса и эффективности существующих вакцин против них.